ظريف تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب

2019/08/03 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت مجلة "نيويوركر" الأميركية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي استهدف الأسبوع الماضي بعقوبات أميركية، دعي الشهر الفائت إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط التوتر المتصاعد بين البلدين.

وفي مقال نشر الجمعة،نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإيرانية ومصدر دبلوماسي "واسع الاطلاع"، لم تكشف هوياتها، إن السناتور الأميركي الجمهوري راند بول وبمباركة من دونالد ترامب، لعب دور الوسيط مع وزير الخارجية الإيراني.



والتقى راند بول ظريف، وفق المجلة، منتصف تموز في نيويورك على هامش زيارة ظريف للأمم المتحدة.



وخلال لقائهما، اقترح السناتور على ظريف طرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق الملف النووي على دونالد ترامب شخصياً.



وأوضحت المجلة أن السناتور العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تلقى اذنا من الرئيس ليقترح على ظريف لقاء في المكتب البيضوي.



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