سامى لبيب - تأملات فى أوهام الإنسان العتيدة

2019/08/03 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب أعشق التأملات وقد كتبت تأملات عديدة فى مقالات عدة وأأمل أن استمر على هذا النهج ..يرجع عشقى للتأملات أنها تقدم أفكارى وخواطرى بشكل موجز ودقيق لأُطلق كل أفكارى قبل أن تُطوى صفحة حياتي , مقدماً تأملات إنسان عاش تألم وفرح وأدرك بعض ألغاز وأسرار الحياة راغباً للفكرة أن تبقى وتنتشر بعد زوال صاحبها .أصيغ تأملاتى هذه المرة فى أوهام الإنسان العتيدة البليدة بغية تحرير العقل الإنسانى من خرافاته وافكاره......

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