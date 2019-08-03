مصدر: هروب عدد من السجناء من مركز شرطة القناة

2019/08/03 | 17:56

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افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن عددا من السجناء هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما بين ان القوات الامنية اغلقت المنطقة.

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