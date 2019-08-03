2019/08/03 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: هروب عدد من السجناء من مركز شرطة القناة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن عددا من السجناء هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما بين ان القوات الامنية اغلقت المنطقة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: هروب عدد من السجناء من مركز شرطة القناة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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