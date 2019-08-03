نائب سابق يكشف المستور وبالاسماء …الاقليم يتفق مع شركات سرية للاستحواذ على نفط كركوك دون علم بغداد

2019/08/03 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب السابق عن محافظة كركوك جاسم محمد جعفر، السبت، عن قيام حكومة كردستان للاستعانة بشركة “بريتش بتروليوم” البريطانية للاستحواذ على آبار نفط كركوك دون علم الحكومة الاتحادية ببغداد.وقال جعفر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “شركة بريتش بتروليوم البريطانية استحوذت على آبار النفط في منطقة (طق طق) الواقعة بين كردستان ومحافظة […]

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