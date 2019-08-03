2019/08/03 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد :المركز الخبري كشف مصدر محلي في ذي قار، قصة الطالب كاظم معروف احمد، الذي جاء في المركز الاول على العراق بالمرحلة الاعدادية/ قسم الاحيائي.وقال المصدر لمراسل المركز الخبري ، ان”الطالب مهجر من الموصل عند دخول تنظيم داعش الارهابي عام 2014، وسكن الناصرية ودرس في اعدادية الجمهورية”.واضاف، ان”معروف احمد رفض العودة الى الموصل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأول على العراق في السادس الإعدادي..مهجر من الموصل للناصرية ورفض العودة المركز الخبري الوطني.

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