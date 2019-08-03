بحادث شرق اربيل.. اصابة اربعة اشخاص واحتراق عجلتين

2019/08/03 | 18:01

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افاد مصدر محلي في اربيل ، اليوم السبت،باصابة اربعة اشخاص بجروح بحادث سير وقع في قضاء كويسنجق جنوب شرق محافظة أربيل عاصمة اقليم

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