افتتاح مكتب لرعایة المصالح الإيرانية في السعودية

2019/08/03 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية ، اليوم السبت، بأن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية

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