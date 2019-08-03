باريس سان جيرمان يهزم رين ويتوج بكأس السوبر الفرنسي

2019/08/03 | 18:48

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نيوز/ رياضية

توج

فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد

الفوز على رين 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب “شينزن”

في الصين.

تقدم

ادرين هونو لرين في الدقيقة 13، قبل أن يعادل كيليان مبابي النتيجة بهدف في

الدقيقة 57.





وعاد

البي أس جي للتسجيل مرة أخرى عن طريق أنخيل دي ماريا من ركلة ثابتة في الدقيقة 73.

ونجح

باريس في الثأر من رين بعدما بعد هزيمته في كأس فرنسا الموسم الماضي، وبهذا حقق

باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي للمرة السابعة على التوالي.

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