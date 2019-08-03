2019/08/03 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلنت

هيأة الكمارك، السبت، ضبط ٦ حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة

البصرة

وقالت الكمارك في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، انه “بناء على معلومات من مكتب جهاز المخابرات الوطني /

السيطرة الفنية في ام قصر من ضبط ( ٦ )

حاويات حجم ٢٠ قدم تحمل(١٠٠) الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك)

بنسب تركيز مختلفة كانت متروكة منذ فترة في الميناء حيث تستخدم في صناعة المخدرات

والأدوية .

وأضافت

أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي واحالتها للقضاء

“

وأكدت

الهيأة تصديها “لكافة عمليات التهريب”، داعية “نتسبيها في المطارات

والمنافذ الحدودية والموانيء الى تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة

الشخصية وتحذر ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة

العراقيين”.

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