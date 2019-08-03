2019/08/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أكدت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، السبت، فقدان 70% من الاحزمة الخضراء حول المدن على مدار السنوات الـ16 الماضية.وقالت رئيس لجنة البيئة في المجلس نجاة الطائي لـ /المعلومة/، إن “اغلب مدن ديالى ومنها بعقوبة كانت تتميز بوجود أحزمة خضراء حولها وهي غابات جرى إنشائها منذ عقود لدعم الملف البيئي”.وأضافت الطائي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تفقد 70% من الأحزمة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تفقد 70% من الأحزمة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).