شرطة بغداد تتأهب.. هروب 13 مدانا بتجارة المخدرات من سجن القناة.. تعرف على التفاصيل

2019/08/03 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بهروب 13 مدانا بتجارة المخدرات من مركز شرطة القناة، فيما أغلقت القوات الأمنية المنطقة بحثاً عن الهاربين.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق”، إن “13 مدانا في قسم مكافحة المخدرات بمركز شرطة القناة هربوا”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الأمنية […]

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