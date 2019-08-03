مالية الحشد تستنفر لإسدال الستار على

2019/08/03 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي كوادرها من اجل اكمال تسليم بطاقات "الكي كادر" لكافة المنتسبين في القواطع والمديريات.وقال موفدنا، إن مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي استنفرت كوادرها من اجل اكمال تسليم بطاقات "الكي كادر" لكافة المنتسبين في القواطع والمديريات، مبينا أن أكثر من 85 موظفا توزعوا على 20 لجنة ...

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