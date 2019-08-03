2019/08/03 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص مجلس محافظة ديالى / 100 / مليون دينار لحفر آبار أرتوازية في ناحية حدودية شرقي المحافظة .وقال حيدر المندلاوي عضو مجلس ناحية مندلي لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان مجلس ديالى خصص / 100 / مليون دينار لحفر / 10 / آبار أرتوازية في ناحية مندلي شرق بعقوبة ، وربطها مع المنظومة الرئيسة لتحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 100 مليون دينار لحفر آبار أرتوازية في ناحية مندلي بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 100 مليون دينار لحفر آبار أرتوازية في ناحية مندلي بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).