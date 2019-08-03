عاجل: هروب سجناء.. واستنفار أمني كبير في بغداد

2019/08/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق استنفرت #القوات_الأمنية العراقية، مساء اليوم السبت، بشكل كبير بعد #هروب ما يقارب (15) موقوفاً من مكتب #مكافحة_المخدرات، في جانب #الرصافة من #بغداد.وقالت مصادر أمنية، لـ”الحل […]

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