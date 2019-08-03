2019/08/03 | 19:06

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مطار بغداد: افتتاح موقف السيارات بعد صيانة وتأهيل وفقا للمعايير الحديثة

افتتح موقف سيارات مطار بغداد الدولي بعد عمليات التطوير و التأهيل

والصيانة المكثفة باستخدام احدث الاجهزة و المعدات و الأنظمة

المستخدمة في مطارات العالم الكبرى.وذكر بيان لسلطة الطيران ، انه "بعد استلام مبنى الموقف بحالته

السابقة المتردية المتمثلة بامتلاء النفايات والانقاض مع توقف معظم

المرافق الخدمية للموقف عن العمل من سلالم و مصاعد و المرافق الصحية،

وِظفت ايادي عاملة مدربة على اعلى المستويات بتطوير مساحة وقوف

السيارات العامة، و تجهيزها بعلامات و إشارات حديثة، و نصب مصاعد

ايطالية المنشأ مستوردة خصيصا للموقف لتسع لـ١٢ شخص، مع تأهيل كامل

للسلالم و ملحقاتها و اضافه أنظمة خدمية رفيعة المستوى لكل ممرات

الموقف للسيارات و للمشاة ايضاَ".واضاف ان "بعد اكتمال عمليات التأهيل للموقف كان لا بد ان ندرج ضمن

جدول اعمالنا تطوير موقف السيارات ليلائم المكانة الاستراتيجية التي

يحتلها مطار بغداد الدولي و يواكب عجلة التطور التكنولوجي للبنية

التحتية للمطارات، فقد قام فريق مهندسينا المتخصص بتطوير موقف

السيارات بوضع احدث الأجهزة والانظمة لرصف السيارات مع حواجز

بلاستيكية و مطاطية للحد من حدوث اي حوادث او خدوش اثناء رصف

السيارات، و نصب انظمة استعلام للمسافر برحلة الطائرات مع تزويد

المبنى ببوابات الكترونية حديثة تليق بعراقة مطارنا و خدمة للمواطن

الكريم".وتابع ان "تم تصميم هذه الانظمة بطرق حديثة ومنظمة مع وضع ارقام

تسلسلية للموقف تسهل على المواطنين معرفة موقع رصف السيارات مع توفير

خدمات استعلام مرورية و مخططات واضحة تسهل على انسيابية دخول و خروج

السيارات".واشار الى "تزويد موقف السيارات بأحدث الأجهزة الامنية و كاميرات

المراقبة و اجهزه انذار و إطفاء للحرائق متطورة و حديثة طبقاً

للمواصفات العالمية لحماية مواطنينا و ممتلكاتهم خلال ساعات التوقف"،

مبينا ان "الطابق الثالث غير مجهز لحماية السيارات والمواطنين من أشعة

الشمس والأمطار، قمنا بتصميم مظلات حديثة ذات طابع حديث و معاصر و

بجودة عالية و ممتازة سيتم انجاز العمل فيها خلال شهر أيلول القادم.

اضافة الى ذلك, تم نصب اجهزة تبريد لجميع مرافق الموقف العامة للحفاظ

على السيارات من الحرارة وتوفير اجواء عالية الرفاهية للمسافرين و

مرافقيهم".وبين ان "الموقف زود بكافتيريا حديثة و انيقة تقدم كافة المشروبات

المنعشة للمسافرين و مرافقيهم مع تقديم وجبات طعام خفيفة بأسعار رمزية

جدا تساهم في توفير اجواء رفاهية و مرحة لجميع مواطنينا الكرام.



اضافه

الى ذلك فقد خصصنا مساحة خاصه لخدمه السيارات من غسل و تنظيف موقعي و

تجهيزها بكافه الادوات و المعدات لصيانة السيارات للحالات

الطارئة".واستدرك ان "حيث ان هذا المرفق الخدمي مهم للمطار فقد قمنا بتخصيص

أماكن مخصصة لسيارات موظفي سلطة الطيران المدني حصراً و توظيف آلية

معينة سلسة تسهل عملية دخول وخروج سياراتهم تتيح لهم الدخول المجاني

للموقف"، مؤكدا ان "هدفنا الاول والاخير من تطوير هذا المبنى المهم هو

خدمة و راحة لمواطنينا الكرام , فقد قمنا بفتح الطريق الخاص المؤدي

الى صالات الوصول و ايضاَ فتح طريق خاص مؤدي الى صالات وصول المسافرين

واستقبالهم مباشرة من بوابات الصالات، و ايضا فتح طرق وممرات أخرى و

انفاق تدعم انسيابية سير المسافرين تحت أرض المطار، حيث طورنا انفاق

تربط بين موقف السيارات و صالات المسافرين بابل و نينوى و سامراء للحد

من سير المسافرين على جوانب الطرق الرئيسية للوصول من و الى

المطار".واستطرد "سيكون عمل الموقف على مدار 24 ساعة طيلة ايام الأسبوع، حيث

سيكون بإمكان المسافر ترك سيارته داخل الموقف طيلة أيام سفره مع مرونة

في اوقات اصطفاف السيارات وعلى الرغم من ان جميع مواقف سيارات مطارات

العالم تمتاز بارتفاع اسعار الوقوف و مبيت السيارات، الا اننا قمنا

بوضع آلية طويلة الأمد لخفض أجرة التوقف و أجرة المبيت لتسهل على

المواطن العراقي الكريم و توفر افضل و اجود الخدمات له بأنسب

الأسعار".وختم البيان "نسعى جاهدين لخدمة المواطن العراقي الكريم حسب خطة دولة

رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المحترم بتطوير البنى التحتية

للمواطن وتقديم اعلى مستويات الخدمة ، حيث ان هذا المشروع ليس هو الا

لتوفير سبل الراحة و الرفاهية للمسافرين و مرافقيهم و تطوير الخدمات

المقدمة لهم داخل مطار بغداد الدولي".

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