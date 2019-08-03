الانبار تكشف عن ضغوط تمنع افتتاح منفذ جديد مع سوريا

2019/08/03 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..اكد مجلس محافظة الانبار، السبت، وجود ضغوطات تحول دون اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا رغم استقرار الاوضاع الامنية .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي لـ /المعلومة/ إن “هيئة المنافذ الحدودية تتعرض لضغوط من بعض الجهات أدت الى تأخير عملية المباشرة بمشروع إنشاء منفذ حدودي جديد في قضاء القائم مع […]

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