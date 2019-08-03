بالصور.. “قوات الدرك” تشيّع جثمان سيدة عراقية توفيت في الأردن

2019/08/03 | 19:10

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

افاد مراسل بغداد اليوم في محافظة البصرة، السبت، قيام عدد من المتظاهرين بمحاصرة مستشفى الموسوي الأهلي وسط المحافظة.

وقال المراسل ان العشرات من المتظاهرين حاصروا مبنى مستشفى الموسوي الأهلي الذي يقع وسط مدينة البصرة، مبينا ان&n

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن عضو مجلس ناحية مندلي بمحافظة ديالى، اليوم السبت، اقتراب الناحية من حل أزمة شح مياه الشرب في مواسم الصيف، وذلك لأول مرة منذ "100 عام".

وقال عضو مجلس مندلي (90/كم شرق بعقوبة)، حيدر المندلاوي، إن "النا

بغداد اليوم _ الأنبار

أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم السبت، استخراج أكثر من 200 حصاة من مرارة فتاة شابة، بعملية "فوق الكبرى" جرت في مستشفى العامرية العام.

وقالت الدائرة في بيان، إن "شابة تبلغ من العمر 25 عاماً راجعت استشارية الجر

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