نادية مراد تطالب بمحاكمة “الدواعش” الأجانب للكشف عن مصير المفقودين الايزيديين

2019/08/03 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الناشطة الإيزيدية نادية مراد، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الى تشكيل محكمة خاصة، لمحاكمة عناصر داعش الأجانب.

وأكدت مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في تصريح بمناسبة الذكرى الخامسة للإبادة التي تعرض لها الإيزيديون في سنجار، على يد تنظيم داعش الإرهابي، أكدت ضرورة ان تقوم السلطات في بغداد وأربيل، بمحاكمة آلاف العناصر الأجانب في التنظيم الإرهابي، الذين ألقي القبض عليهم، لمعرفة مصير الإيزيديين المفقودين، موجهة الانتقادات للحكومتين، بسبب استمرار الخلافات بينهما، وما نتج عن تلك الخلافات، من تأخر عودة النازحين الإيزيديين الى مناطقهم، لافتقارها للخدمات الأساسية.

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