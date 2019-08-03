هربوا بملابسهم الداخلية.. تفاصيل مثيرة عن سجناء مركز القناة ببغداد

2019/08/03 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر أمني، السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.وقال المصدر لـ /المعلومة/ ، إن “السجن يضم ما يقارب الـ٧٠ موقوفا، واثناء تقديم الحرس الطعام للموقوفين قاموا بسحب الحرس وضربه وتمكن ١٥ شخص من الهروب بملابسهم الداخلية”.واضاف، أن “الاخرين حاولوا الهروب، الا ان حراس المركز قاموا باطلاق […]

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