وزير الشباب يوضح بشأن المسمى الرسمي لبطولة غرب آسيا ويتحدث عن غرامات مالية

2019/08/03 | 19:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي الزوراء اليوم السبت، عن تجديد عقد لاعبي المنتخب والزوراء الحارس جلال حسن والمهاجم مهند عبد الرحيم للموسم 2019-2020.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "ادارة الزوراء جددت ال

بغداد اليوم - كربلاء

كشف عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة اليوم السبت،أن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، منح اتحاد الكرة ارض بسبعة دوانم لانشاء مركز تدريبي كروي في المحافظة من قبل الاتحاد الدولي للعبة على غرار مشروع الهدف بمدينة اربيل ، فيما

بغداد اليوم-بغداد

عُقِدَ اليوم السبت، المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة غرب اسيا، في فندق الشيراتون باربيل ، وبحضور اللجنة المنظمة، وجميع ممثلي منتخبات المجموعة الثانية المشاركة في البطولة وهي الاردن والسعودية والكويت والبحرين.

وقال رئيس اللجن

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