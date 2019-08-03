2019/08/03 | 19:13

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ميثم الزيدي يستقبل وزير الدفاع العراقي في مقر "فرقة العباس القتالية"

كلمة -

كربلاء

استقبل المشرف العام على فرقة العباس القتالية، ميثم

الزيدي، يوم السبت، وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في مقر قيادة

الفرقة.

وأفادت شبكة الكفيل العالمية (الموقع الرسمي للعتبة العباسية) في

تقرير تابعه موقع كلمة الإخباري أن "الوزير أجرى

زيارة تفقدية للفرقة اطلع خلالها على "أهمّ منجزاتها على المستوى

القتاليّ والتكنولوجيّ وكذلك الفكريّ، بعد أن تمّ طرح الرؤى

المستقبليّة لدى الفرقة".

ونقلت الشبكة عن الزيدي قوله: " نحن مسرورون بزيارة معالي وزير

الدفاع السيّد نجاح الشمري لمقرّ فرقة العبّاس(عليه السلام)

القتاليّة، حيث تمّ استعراض الفترات الزمنيّة لتأسيس الفرقة ومنجزات

الفرقة ورؤيتها سواءً في السابق أو في المستقبل القادم".

وأضاف: "استعرضنا بعض جهود الفرقة على جميع الأصعدة ومنها دبّابة

الكفيل، حيث تمّ شرح تقنيتها وما طرأ عليها من تغييرات تكنلوجيّة،

بعد أن أوجز السيّد قائد الفرقة المدرّعة التاسعة لمعالي الوزير ما

تتمتّع به هذه الدبّابة من تقنيّات وإمكانات، كما تمّ استعراض كافّة

إمكانيّات الفرقة لكونها تعدّ إمكانيّاتٍ للدولة العراقيّة والجيش

العراقي، فهي تصبّ في خدمة قوّاتنا المسلّحة البطلة".

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