انتهاء التنقيب ورفع رفاة 171 ضحية من المقبرة الجماعية ببادية السماوة

2019/08/03 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ السماوة … اعلنت لجنة الشهداء والضحايا و السجناء السياسيين النيابية، اليوم السبت، عن انتهاء عمليات حفر وتنقيب رفاة مقبرة الشيخية في محافظة المثنى، مبينة رفع رفاة 171 ضحية.وقال نائب رئيس اللجنة هدار البارزاني في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “فريق دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء انهى […]

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