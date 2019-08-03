الصدر يؤكد عدم السماح بالعمل في مرقد الشهيد الاول من اية جهة كانت

2019/08/03 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السد مقتدى الصدر عدم السماح بمباشرة العمل في مرقد السيد الشهيد ‏الاول من اية جهة كانت من داخل العراق وخارجه ./ انتهى ‏

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