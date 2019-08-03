خمسيني ينهي حياته شنقا في منطقة بإقليم كوردستان

2019/08/03 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الشرطة في ادارة منطقة "گـرمیان"، باقليم كوردستان، يوم السبت، ان شخصا في نهاية العقد الخامس من العمر اقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل.

وجاء في بيان لمسؤول اعلام شرطة الادارة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لشفق نيوز، ان الحادث حصل ظهر السبت، في حي (سركوتن) في قضاء كلار مركز ادارة گرميان عندما تم نقل جثة شخص الى قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هژار كان قد توفي بسبب الاختناق.

وقال البيان انه حسب ادعاء ذويه فان هذا الشخص يدعى (حسن محمد علي) من مواليد 1961 وكان متواجدا في داره بمفرده وقام ظهر اليوم بشنق نفسه بحبل مما ادى لوفاته، لافتا الى ان جثته نقلت الى معهد الطب العدلي في كلار وبدأت الشرطة بالتحقيق بشأن كيفية واسباب الحادث.

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