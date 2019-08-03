2019/08/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أفاد مصدر أمني، السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.وقال المصدر ، إن “السجن يضم ما يقارب الـ٧٠ موقوفا، واثناء تقديم الحرس الطعام للموقوفين قاموا بسحب الحرس وضربه وتمكن ١٥ شخص من الهروب بملابسهم الداخلية”.واضاف، أن “الاخرين حاولوا الهروب، الا ان حراس المركز قاموا باطلاق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي تفاصيل هروب سجناء مركز القناة ببغداد ؟ المركز الخبري الوطني.

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