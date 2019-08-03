نائبة تعلن العدد النهائي للرفاة التي تم رفعها في بادية السماوة

2019/08/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هدار زبير البارزاني، السبت، عن عدد الرفات التي رفعتها مؤسسة الشهداء من مقبرة الشيخية في بادية السماوة.وقالت البارزاني في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “فريق دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء أنهى عمليات والحفر والتنقيب عن القبر الاول في مقبرة الشيخية في […]

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