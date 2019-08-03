2019/08/03 | 19:29

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وزير الشباب يوضح: لهذا السبب ذكرت اسم "آسيا سيل" على بطولة غرب آسيا

بغداد/..



كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سبب ذكره تسمية "آسيا سيل" على بطولة غرب آسيا لكرة القدم في افتتاح البطولة بمدينة كربلاء يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الوزير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "وصلتني العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية يتسآلون لماذا قلت بطولة اسيا سيل لاتحاد غرب أسيا ولم أقول بطولة غرب اسيا أثناء كلمتي في أفتتاح البطولة".

واوضح بالقول، "قلت بالحرف الواحد: "من أرض الرافدين نعلن أفتتاح بطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا وعلى بركة الله" وهو المسمى الرسمي للبطولة وليس بطولة غرب آسيا كما هو الحال مع البطولات السابقة".

وتابع "جاء ذلك عقب عقد الرعاية الذي وقعه الإتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة آسيا سيل للإتصالات وتضمن فرض هذه التسمية، وخلاف ذلك يتم فرض غرامات مالية على الجهات التي تستخدم او تتعامل مع التسمية السابقة للبطولة".

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