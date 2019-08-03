القبض على 3 فارين من سجن مخدرات الرصافة

2019/08/03 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

افاد

مصدر امني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على ثلاثة من السجناء الهاربين من سجن

المخدرات في مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد.

وقال

المصدر في تصريح له، ان “القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من

السجناء الهاربين من سجن المخدرات في مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد”.

وكان

مصدر امني افاد، اليوم السبت، بهروب 15 سجينًا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

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