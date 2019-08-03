ترامب يدافع عن موقفه حيال التجارة مع الصين بعد رسوم جديدة

2019/08/03 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت؛ إن ”الأمور تسير بشكل جيد مع الصين“

مصرًا على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على

الواردات، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون

الفاتورة.

وكتب

ترامب على تويتر، ”الأمور تسير بشكل جيد جدًا مع الصين، يدفعون لنا عشرات

المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلًا عن ضح مبالغ نقدية

ضخمة كي يستمر العمل، حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم، لم

نتلقَّ مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي“.

وقرر

ترامب بشكل مفاجئ يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة

300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية

بينهما دامت شهرًا.



وتوعدت الصين أمس بالرد.

وأظهرت

دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس/آذار، أن المستهلك الأمريكي

تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.

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