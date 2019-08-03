إيران تطلق خطا بحريا للشحن المبرد مع سلطنة عمان

2019/08/03 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عباس عبد الخاني الملحق التجاري الإيراني لدى سلطنة عمان عن ،السبت، إطلاق خط شحن بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ عمان.

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