2019/08/03 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، السبت، بهروب موقوفين بتهم مخدرات من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هروب موقوفين بتهم مخدرات من سجن شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هروب موقوفين بتهم مخدرات من سجن شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).