روسيا تؤكد التزامها باتفاق

2019/08/03 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الطاقة الروسية، السبت، إن إنتاج النفط الروسي في يوليو تموز يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك، لافتة إلى أن موسكو تعتزم الالتزام بالترتيبات في أغسطس آب.

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