2019/08/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني تفاصيل جديدة وصادمة عن هروب السجناء الـ15 من سجن القناة عصر اليوم السبت.وقال المصدر الأمني {للفرات نيوز} واطلع عليه وكالة صدى , ان” عملية الهروب جرت من دون كسر اقفال او أبواب او هدم لأسيجة سجن القناة، مما دعا وزير الداخلية ياسين الياسري الى تشكيل خلية ازمة واقالة عدد كبير من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل جديدة وصادمة عن هروب سجناء سجن القناة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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