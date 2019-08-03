2019/08/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على 4 سجناء من الـ15 الهاربين من سجن القناة شرقي بغداد اليوم السبت.وذكر مصدر امني {للفرات نيوز} واطلعت عليه وكالة صدى , ان” القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على 4 من السجناء الهاربين من مركز شرطة القناة”.يشار الى هروب 15 سجينًا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، اليوم السبت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 مساجين ضمن الهاربين من مركز شرطة القناة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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