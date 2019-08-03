الدفاع النيابية: اللجان التحقيقية بشأن قضية تخابر الفلاحي لم ترسل إي نتائج للبرلمان

2019/08/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، إعلان وزير الدفاع نجاح ألشمري تبرئة قائد عمليات ألانبار محمود الفلاحي عبر احد المؤتمرات الصحفية، فيما

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