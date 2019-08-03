اقالة  قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ

2019/08/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي مطلع، السبت، أن وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب ...

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