2019/08/03 | 20:39

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النجف..



تشغيل محطة كهرباء العباسية المتنقلة ودخولها الخدمة

السبت

03

أب

2019 :

08:23 pm

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أعلن مدير فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف المهندس براك الشمرتي عن

إفتتاح وتشغيل محطة متنقلة العباسية مؤكدا بأنه وبمناسبة اليوم الأول

من شهر ذي الحجة المبارك نعلن عن إفتتاح وتشغيل محطة متنقلة العباسية

وتغذية احد مغذياتها 11KV على ان يتم تغذية المغذي الآخر في اليوم

التالي. وبين بأن تشغيل هذه المحطة سوف تساهم في تقليل وتخفيف المعاناة عن

المناطق الريفية في ناحية العباسية موضحا بأن هناك مشكلة سوف تظل

قائمة متمثلة بهبوط الفولتية وهذا يؤكد احتياجنا الى تنصيب محطة

العباسية 132KVA والتي تمت المطالبة بها عدة مرات. واشار مدير الفرع كذلك بأن الواجب الملقى على عاتق فرع توزيع كهرباء

النجف وبجهود الملاكات الهندسية والفنية في أقسام التنفيذ والفني

وشعبة صيانة المحطات وشعبة صيانة القابلوات وقطاع الكوفة ودائرة

كهرباء العباسية جميع هؤلاء شاركو بهذا العمل وتم إنجازه على أفضل

وأتم وجه وبفترة قياسية وبالامكانيات الذاتية خالصة للفرع. وبدوره فقد طالب مدير الفرع من المزارعين في هذه المناطق على ضرورة

مساعدتنا من خلال ربط معامل تحسين القدرة لكل مضخة زراعية لكي يساعد

المنظومة في حفظ الفولتية وتقليل مستويات هبوطها .ومن جانب آخر فقد

ناشد المواطنين على ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية من

أجل توفيرها الى باقي المواطنين.



وبعدها قام بجولة تفقدية وبرفقة

الكوادر الهندسية في المنطقة(نهر الوهابي)لمتابعة تجهيزها بالتيار

الكهربائي.

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