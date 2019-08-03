وزير الدفاع:ناقشنا مع محافظ كربلاء مشروع إسكان القوات الأمنية والحشد الشعبي

2019/08/03 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، عن اجراء مناقشات مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي مشروع إسكان القوات الأمنية والحشد الشعبي وتوزيع قطع اراض على عوائل الشهداء والجرحى.وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده مع الخطابي ، إنه “ناقشنا مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي موضوع إسكان منتسبي القوات المسلحة من الجيش والحشد الشعبي والقوات

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