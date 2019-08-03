وزير الشباب يصدر توضيحاً بشأن مسمى بطولة غرب آسيا لكرة القدم

2019/08/03 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

أصدر وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، اليوم السبت،

توضيحا بشأن مسمى بطولة غرب آسيا لكرة

القدم المقامة حاليا في العراق.

وكتب العبيدي في صفحته على “فيسبوك”:

“وصلتني العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية يتسألون (أصحابها) لماذا قلت

بطولة اسيا سيل لاتحاد غرب أسيا، ولم أقول بطولة غرب اسيا أثناء كلمتي في أفتتاح

البطولة، حيث قلت بالحرف الواحد (من أرض الرافدين نعلن أفتتاح بطولة اسيا سيل

لاتحاد غرب اسيا وعلى بركة الله)”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذا “هو المسمى

الرسمي للبطولة، وليس بطولة غرب آسيا كما هو الحال مع البطولات السابقة، وذلك عقب

عقد الرعاية الذي وقعه الإتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة آسيا سيل للإتصالات،

وتضمن فرض هذه التسمية”، لافتا إلى أن “خلاف ذلك يتم فرض غرامات مالية

على الجهات التي تستخدم او تتعامل مع التسمية السابقة للبطولة”.

ويستضيف العراق حاليا بطولة “آسيا سيل لاتحاد غرب

آسيا” لكرة القدم، بعد ان تم افتتاح منافساتها، يوم الثلاثاء الماضي، على

ملعب المدينة الرياضية في كربلاء، وحتى الآن تمكن المنتخب الوطني العراق من تحقيق

فوزين في البطولة الأول على نظيره اللبناني بهدف مقابل لاشيء، والثاني على نظيره

الفلسطيني بهدفين لهدف واحد.

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