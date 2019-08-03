2019/08/03 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E-AvmKOVIJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعثة نشامى الاردن تصل اربيل للمشاركة في بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعثة نشامى الاردن تصل اربيل للمشاركة في بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).