2019/08/03 | 20:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الرابعة مع حوراء الربيعي 3 8 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2zvcns9jeRA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الرابعة مع حوراء الربيعي 3 8 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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