مصادر: انتشار امني مكثف في العاصمة بحثاً عن السجناء الهاربين من مركز شرطة القناة

2019/08/03 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد افادت مصادر مطلعة، السبت، ان بغداد شهدت انتشارا امنياً مكثفا بحثا عن الهاربين من مركز شرطة القناة مساء اليوم، مبينة ان الهروب تم اثناء مشاجرة حدثت مع المسؤول عن طعام السجناء داخل المركز.وذكرت المصادر، ان “العاصمة بغداد شهدت انتشارا امنيا مكثفا في كل مناطقها للبحث عن الهاربين من مركز شرطة القناة”.واضافت […]

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