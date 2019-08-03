رسلان حنون ينتقل رسميا لنفط الوسط

2019/08/03 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسلان حنون

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط مع مدافع فريق نفط ميسان لتمثيل الفريق بمنافسات الموسم المقبل.

وقال المشرف على كرة نفط الوسط فراس بحر العلوم في تصريحات، أن اللاعب رسلان حنون وقع على عقد انضمامه للفريق بشكل رسمي، بعد رغبة من قبل المدرب راضي شنيشل بضم اللاعب.

وبين أن هناك تعاقدات أخرى طور الانتهاء وسيتم الإعلان عنها حال توقيع العقد بين الطرفين بشكل رسمي.

يشار إلى أن الإدارة وقعت اليوم اللاعب الشاب إبراهيم خلف ليجدد عقده للموسم الثاني مع الفريق.

المصدر: كووورة

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