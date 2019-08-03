كايتي تدفع 2,7 مليون دولار لسرقتها أغنية

2019/08/03 | 20:44

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لوس انجليس / (أ ف ب)

حصل مغني راب أميركي على تعويض قيمته 2,7 مليون دولارا بعدما اعتبرت هيئة محلفين فدرالية أنّ المغنية كايتي بيري نسخت جزءا من أغنية له.



وحكم على بيري شخصيا بدفع المبلغ إلى ماركوس غراي بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنّ الإيقاع المستخدم في أغنيتها “دارك هورس” الصادرة العام 2013 تشكل انتهاكا لحق الملكية.

وأتى الحكم في ختام محاكمة استمرت أسبوعا في لوس انجليس أدلت خلالها بيري بشهادتها مؤكدة أنّه لم يسبق لها أن سمعت بأغنية الراب “جويفول نويز” التي ألفها غراي في 2009.وكان محامو غراي يطالبون بعطل وضرر يصل إلى 20 مليون دولار.إلا أنّ الادعاء شدد على ان جهة الدفاع “نسخت جزءا كبيرا” من الأغنية مشيرين خصوصا إلى مقطع من 16 ثانية تستخدم فيه الآلات فقط.



وكثرت في السنوات الأخيرة النزاعات القضائية عن حقوق الملكية الفنية في الولايات المتحدة.

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