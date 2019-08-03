راغب علامة وأحلام يلتقيان مجدداً في برنامج {ذا فويس»

2019/08/03 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي / متابعة

أُعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته العربية، خلال شهر آب الحالي، والذي يُعرض على شاشات MBC1 و”MBC العراق”.



يشهد الموسم الجديد تغيرات لاسماء اعضاء لجنة المدربين، فقد اجرت ادارة القناة تعديلا لبعض الوجوه من خلال الابقاء على النجمين أحلام ومحمد حماقي وسيضاف اليهما النجمان راغب علامة وسميرة سعيد لشغل الكرسيين الاخرين.

سيكون ظهور راغب علامة واحلام مجددا ببرنامج واحد محط اهتمام المشاهدين، بعدما شهدت المواسم السابقة لبرنامج “ذا فويس” مشادات وخصاما بين الاثنين.

وكان علامة على الدوام يسخر من تصرفات احلام وتعليقاتها على المتسابقين، الى الحد الذي أثار غضب أحلام، وأدت الى خروج علامة من البرنامج، ومفاجأة الموسم الخامس ستكون عودة المتخاصمين معا في البرنامج من جديد.المرحلة الاولى من البرنامج تكون “الصوت وبس”، التي يتنافس فيها المشتركون بهدف اقناع المدرّبين بموهبتهم في الغناء واستمالتهم بالضغط على زر “أريدك” واستدارة كرسيّه معلناً عن رغبته بضمّ تلك الموهبة إلى

فريقه.

يذكر أنّ الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة هم: الأول مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني؛ والثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر؛ والثالثة نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب؛ والرابعة دموع تحسين من فريق أحلام.

أما على مستوى التقديم، فيتولّى تقديم الحلقات كل من ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان

منضور.

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