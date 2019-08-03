2019/08/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي كوادرها من اجل اكمال تسليم بطاقات “الكي كادر” لكافة المنتسبين في القواطع والمديريات.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي استنفرت كوادرها من اجل اكمال تسليم بطاقات “الكي كادر” لكافة المنتسبين في القواطع والمديريات، مبينا أن أكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تستنفر لتوزيع بطاقات “الكي كادر” : 85 موظفا و20 لجنة لإكمال المهمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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