رئيس الحكومة الموريتانية يقدم استقالته لرئيس البلاد الجديد

2019/08/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قدم الوزير الأول الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، مساء اليوم، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني، وفقا لما ذكرته وكالة “الأخبار” الموريتانية.وجاء قرار ولد البشير في ختام لقاء جمعه مع الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي مساء اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه الموريتانيون إعلان ولد الغزواني عن أول وزير توكل إليه […]

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