2019/08/03 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الدكتور بشير خليل الحداد خالص تعازيه وصادق مواساته الى أهالي سنجار بمناسبة مرور 5 أعوام على الذكرى السنوية لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها أخوتنا من الآيزيدين في سنجار، بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي لهذا القضاء وقتله للآلاف من النساء والأطفال والرجال من الأخوة الآيزيديين بالاضافة الى نزوح آلاف من العوائل وآلاف اخرى مازالوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد في الذكرى السنوية لفاجعة سنجار يدعو الحكومة الاتحادية والأقليم إلى تقديم الخدمات لقضاء سنجار ورعاية الآيزيديات الناجيات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير الحداد في الذكرى السنوية لفاجعة سنجار يدعو الحكومة الاتحادية والأقليم إلى تقديم الخدمات لقضاء سنجار ورعاية الآيزيديات الناجيات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير الحداد في الذكرى السنوية لفاجعة سنجار يدعو الحكومة الاتحادية والأقليم إلى تقديم الخدمات لقضاء سنجار ورعاية الآيزيديات الناجيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).