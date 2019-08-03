وزير الداخلية يقيل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير شرطة باب الشيخ

2019/08/03 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن أمر الياسري هذا جاء على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.كما وجه الياسري بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.وأمر وزير الداخلية بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.كما أوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.انتهى.ص.هـ.ح.

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