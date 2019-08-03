وزير الداخلية يعفي قائد شرطة بغداد وضباط اخرين على خلفية هروب سجناء متهمين بتجارة المخدرات

2019/08/03 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

أمر السيد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري بأقالة كلا من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة بغداد الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.



وجاء أمر السيد الياسري هذا على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناةكما تضمن أمر السيد وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للتحقيق في ملابسات حادثة هروب الموقوفين وشمل الأمر إيداع كلا من ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



واوعز السيد وزير الداخلية بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

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